Маурисио Почеттино может возглавить «Атлетик»
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Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, занимающий пост главного тренера «ПСЖ», может получить аналогичную должность в «Атлетике». Об этом сообщает Marca.
Ранее сообщалось, что Почеттино в ближайшее время будет уволен из парижского клуба. По сведениям источника, Рикардо Баркала, претендующий на пост президента «Атлетика», хочет назначить Маурисио главным тренером команды. Рамон Планес, ранее работавший в «Барселоне», станет спортивным директором.
50-летний Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года. В сезоне-2021/2022 парижане досрочно стали чемпионами страны. Соглашение между аргентинцем и французским клубом действует до конца следующего сезона.
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