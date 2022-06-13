Маурисио Почеттино может возглавить «Атлетик»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, занимающий пост главного тренера «ПСЖ», может получить аналогичную должность в «Атлетике». Об этом сообщает Marca.

Ранее сообщалось, что Почеттино в ближайшее время будет уволен из парижского клуба. По сведениям источника, Рикардо Баркала, претендующий на пост президента «Атлетика», хочет назначить Маурисио главным тренером команды. Рамон Планес, ранее работавший в «Барселоне», станет спортивным директором.

50-летний Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года. В сезоне-2021/2022 парижане досрочно стали чемпионами страны. Соглашение между аргентинцем и французским клубом действует до конца следующего сезона.

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