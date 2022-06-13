The Telegraph: «ПСЖ» рассчитывал, что Почеттино уйдёт в «МЮ», чтобы не платить неустойку

Журналисты авторитетного британского издания The Telegrpah опубликовали материал о будущем 50-летнего аргентинского специалиста Маурисио Почеттино, который в скором времени покинет должность главного тренера «Пари Сен-Жермен».
Как отмечает источник, руководство «ПСЖ» рассчитывало, что Почеттино возглавит «Манчестер Юнайтед» и тогда, следовательно, им бы не пришлось решать вопрос с выплатой компенсации за увольнение. Своё решение расстаться со специалистом они приняли ещё до вылета из Лиги чемпионов. Всё это время шёл поиск кандидатов на его замену, а в итоге руководство парижан пришло к выводу о необходимости смены и спортивного директора – Леонардо, которого уже заменил Луис Кампос, ранее приводивший к чемпионству «Лилль».
Самые возрастные тренеры в футболе.
При этом сообщается, что приоритетная цель Почеттино – это возвращение в английскую Премьер-лигу, а именно ему хотелось бы вновь возглавить «Тоттенхэм Хотспур» в случае ухода оттуда Антонио Конте.
- 13 июня 2022
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