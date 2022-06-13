«Севилья» готова продать Кунде в «Челси»
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«Севилья» открыта к продаже защитника Жюля Кунде в «Челси», если лондонская команда предложит за французского футболиста € 65 млн. Об этом сообщает Marca.
По сведениям источника, «Челси» предлагал эту же сумму за 23-летнего Кунде год назад, но тогда «Севилья» ответила отказом. Сейчас испанская команда готова продать своего игрока за два года до истечения его контракта.
23-летний Кунде перешёл в «Севилью» в 2019 году. С тех пор французский защитник в 133 матчах во всех турнирах забил девять голов и отдал три результативные передачи.
Видеообзор. «Севилья» — «Атлетик Б». Испанская Примера – 2021/2022. 38-й тур:
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