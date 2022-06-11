В «Севилье» подтвердили желание Кунде покинуть команду, им интересуется «Челси»

Генеральный директор «Севильи» Хосе Мария Круз подтвердил желание защитника команды Жюля Кунде попробовать себя в другом клубе.
«Я уверен, что Жюль уважает «Севилью». Он счастлив с нами. В случае с Кунде дело не в деньгах. Дело в том, что он хочет играть в более конкурентоспособной команде, чем «Севилья». Я уверен, что он является привлекательным игроком для таких команд, как «Челси», «Барселона», «Бавария» и других. Он хочет играть в более конкурентоспособной команде», — приводит слова Круза The Sun.
Напомним, ранее сообщалось, что активнее всех в подписании французского защитника заинтересован лондонский «Челси».
Видеообзор. «Севилья» — «Атлетик Б». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:
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