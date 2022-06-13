Азербайджан — Беларусь: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА начнётся в 19:00

Сегодня, 13 июня, состоится матч четвёртого тура Лиги наций УЕФА Азербайджан — Беларусь. Команды группы 3 Лиги С встретятся на стадионе «Далга Арена» в Баку (Азербайджан). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Азербайджан — Беларусь.



Соперниками сборных Азербайджана и Беларуси по группе 3 Лиги С являются национальные команды Казахстана и Словакии. Лидером квартета является Казахстан, набравший 7 очков. Словакия (6) — на втором месте, Беларусь (2) — третья. Замыкает таблицу Азербайджан (1).



Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.

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