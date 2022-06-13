«Бавария» объявила о переходе хавбека Райана Гравенберха из «Аякса»
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Полузащитник амстердамского «Аякса» и сборной Нидерландов Райан Гравенберх перешёл в «Баварию», сообщается на официальном сайте немецкого клуба. Контракт 20-летнего хавбека с мюнхенской командой рассчитан до лета 2027 года.
«Когда меня пригласили в «Баварию», я не раздумывал долго. «Бавария» — один из крупнейших клубов, здесь хотят играть футболисты со всего мира. Я перешёл в мюнхенский клуб, чтобы выиграть много трофеев. С этой командой возможно всё. «Бавария» — сплочённая команда, и это мне нравится», — отметил Гравенберх.
Напомним, Гравенберх выступал за основную команду «Аякса» с 2018 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 30 матчах чемпионата Нидерландов, забил два гола и отдал пять результативных передач.
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