«Эвертон» рассчитывает получить за Ришарлисона не менее € 70 млн
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Нападающий «Эвертона» Ришарлисон де Андраде не покинет ливерпульский клуб за сумму меньшую, чем € 70 млн. Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, при переходе игрока из «Уотфорда» в «Эвертон» в его контракт был добавлен пункт о выплате 10% от следующей продажи Ришарлисона. Поэтому «Эвертон» хочет выручить за своего ведущего игрока как можно большую сумму. 25-летний бразильский игрок присоединился к «ирискам» в 2018 году за € 39 млн.
В минувшем сезоне Ришарлисон провёл за «Эвертон» 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал пять результативных передач. Контракт бразильского форварда с ливерпульским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ришарлисона в € 50 млн.
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