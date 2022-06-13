Сборная Беларуси уступила сборной Азербайджана в матче Лиги наций

Сегодня, 13 июня, на стадионе «Далга Арена» в Баку (Азербайджан) в рамках 4-го тура Лиги наций сборная Азербайджана принимала соперника по Лиге С группе 3 – национальную команду Беларуси. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Азербайджана со счётом 2:0.
Счёт был открыт в середине второго тайма. На 76-й минуте отличился нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели. На 90+3-й минуте преимущество азербайджанской команды удвоил нападающий Рамиль Шейдаев.
Сборная Беларуси после четырёх сыгранных туров набрала два очка и занимает последнее, четвёртое место в группе. Азербайджан набрал четыре балла и занимает третье место. Лидирует в группе 3 Лиги С сборная Казахстана, которая сегодня на своём поле переиграла сборную Словакии со счётом 2:1.
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.
- 13 июня 2022
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