Александр Мартынович провёл первую тренировку в «Рубине»

Бывший защитник «Краснодара» Александр Мартынович провёл первую тренировку после перехода в «Рубин».
«Всё попадает» или первая тренировка Александра Мартыновича в «Рубине», — озаглавили видео с занятием игрока в пресс-службе «Рубина».
Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Рубина».
Напомним, казанский клуб объявил о заключении контракта с белорусским защитником сегодня, 13 июня. Соглашение Мартыновича с «Рубином» рассчитано на два года.
Мартынович выступал за «Краснодар» с 2010 по 2022 год. Защитник сборной Беларуси был капитаном краснодарского клуба и провёл за «быков» более 250 матчей. В национальной сборной Беларуси дебютировал 18 ноября 2009 года в товарищеском матче со сборной Черногории в Подгорице (0:1).
Казанский «Рубин» в сезоне-2022/2023 будет выступать в Футбольной национальной лиге.
- 13 июня 2022
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