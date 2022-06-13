Александр Мартынович провёл первую тренировку в «Рубине»

Бывший защитник «Краснодара» Александр Мартынович провёл первую тренировку после перехода в «Рубин».



«Всё попадает» или первая тренировка Александра Мартыновича в «Рубине», — озаглавили видео с занятием игрока в пресс-службе «Рубина».

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Рубина».

Напомним, казанский клуб объявил о заключении контракта с белорусским защитником сегодня, 13 июня. Соглашение Мартыновича с «Рубином» рассчитано на два года.



Мартынович выступал за «Краснодар» с 2010 по 2022 год. Защитник сборной Беларуси был капитаном краснодарского клуба и провёл за «быков» более 250 матчей. В национальной сборной Беларуси дебютировал 18 ноября 2009 года в товарищеском матче со сборной Черногории в Подгорице (0:1).



Казанский «Рубин» в сезоне-2022/2023 будет выступать в Футбольной национальной лиге.