Мостовой рассказал, почему поменял своё мнение относительно пяти замен в футболе

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о введении пяти замен в матчах на постоянной основе.

«Считаю, что правильно сделали. С учётом того, что игр сейчас стало гораздо больше и насыщенные графики, то пусть будет пять замен. Пять замен тормозят игру? Может быть, но это нюансы. Всё тормозит игру. С трибун что-то кинут — это тоже тормозит игру.



Я сначала тоже был противником этого правила, а потом смотришь на лавку: сидят 20 человек, а выходят трое — это как? Пускай будет пять замен», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня, 13 июня, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил на постоянной основе правило, позволяющее командам проводить пять замен в течение матча.