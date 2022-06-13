Мостовой рассказал, почему поменял своё мнение относительно пяти замен в футболе

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о введении пяти замен в матчах на постоянной основе.
«Считаю, что правильно сделали. С учётом того, что игр сейчас стало гораздо больше и насыщенные графики, то пусть будет пять замен. Пять замен тормозят игру? Может быть, но это нюансы. Всё тормозит игру. С трибун что-то кинут — это тоже тормозит игру.
Я сначала тоже был противником этого правила, а потом смотришь на лавку: сидят 20 человек, а выходят трое — это как? Пускай будет пять замен», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, сегодня, 13 июня, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил на постоянной основе правило, позволяющее командам проводить пять замен в течение матча.
- 13 июня 2022
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