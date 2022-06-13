Роберто Манчини: дела у сборной Италии идут намного лучше, но впереди — дорога в гору

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в преддверии матча четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Германией рассказал о планах итальянской команды.
«К сожалению, в футболе иногда приходится проигрывать, и никто не бывает доволен. Но сейчас дела у сборной идут намного лучше. Предстоящий матч будет непростым, но мы получили положительные сигналы от молодых футболистов, которые никогда прежде не играли вместе.
Впереди — дорога в гору. Всегда есть над чем работать, потому что мы хотим стать такой же сильной командой, как та, что выиграла чемпионат Европы. Сейчас уровень не тот, предстоит много работы», — приводит слова Манчини Sky Sport Italia.
Матч четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА Германия — Италия состоится завтра, 14 июня, на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия). Начало встречи — в 21:45 мск.
- 13 июня 2022
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