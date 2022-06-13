Германия — Италия. Нойеру и Флику надоел счёт 1:1

14 июня состоится матч 4-го тура Лиги наций Германия — Италия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех итальянцев оценён экспертами в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 3.94.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Германия — Италия 14 июня 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч Германия — Италия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.89.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги наций Германия — Италия (14.06.2022)

Отгремела первая половина матчей группового этапа Лиги наций. В некоторых группах уже проглядываются фавориты, но интриг пока хватает. На 14 июня запланированы 12 встреч четвёртого тура соревнования. В одной из них на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе померяются силами Германия и Италия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

После назначения на пост главного тренера Ханса-Дитера Флика сборная Германии не проиграла ни одного официального матча во всех официальных соревнованиях. За этот период одержала победы над Лихтенштейном (2:0 и 9:0), Арменией (6:0 и 4:1), Исландией (4:0), Румынией (2:1) и Северной Македонией (4:0) в квалификации ЧМ-2022.



Также сыграла в Лиге наций вничью с Англией, как раз Италией и Венгрией (во всех встречах по 1:1). Ознаменовавшиеся мирным исходом противостояния наиболее интересны. В них наставник немецкой национальной команды использовал экспериментальные схемы игры и экспериментировал с составом.

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Сложно сказать, оправдывают себя стратегии или нет. Подопечные Ханси Флика на порядок чаще оппонентов владели мячом и отрезками демонстрировали великолепный остроатакующий футбол. Однако у Мануэля Нойера было немало работы, да и с результативностью пока имеются проблемы.

Впрочем, сомневаться в компетентности Флика и его тактических задумках определённо не стоит. В недавнем прошлом у руля мюнхенской «Баварии» тренер достиг колоссальных успехов: выиграл Лигу чемпионов, дважды чемпионат Германии, Суперкубок УЕФА, Кубок Германии и Суперкубок Германии.



В сборной у наставника ресурсов, на наш взгляд, не меньше. Нынешний состав «немецкой машины» сочетает в себе опыт Томаса Мюллера, Илкая Гюндогана и Мануэля Нойера с динамичностью и техникой Джамала Мусиалы, Кая Хаверца, Давида Раума и других молодых высококачественных игроков.



А вот кадровая обстановка итальянской национальной команды на данный момент не внушает особого доверия. После поражения в Финалиссиме от Аргентины (0:3) она кардинально изменилась. Много лет выступавшие за сборную футболисты уступили место юным, перспективным, но совсем не сыгранным.

Некоторые из них до этого вовсе не имели игровой практики на таком высоком уровне. Например, появившиеся на поле в матче третьего тура Лиги наций с Англией (0:0) Федерико Гатти и Сальваторе Эспозито в этом сезоне выступали в Серии В за «Фрозиноне» и СПАЛ соответственно. Стоит ли говорить, что сориентироваться на международной арене 23-летнему защитнику и 21-летнему хавбеку было тяжело?

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Англичане чудом не добыли три очка. Моментов у ворот Джанлуиджи Доннаруммы было великое множество. Причём один из них голкипер создал для оппонента сам. Вратарь играл чересчур самоуверенно, раздавая рискованные передачи под прессингом. Одну из них перехватил Тэмми Абрахам. Повезло не пропустить.

С другой стороны, быстроногие молодые футболисты обновлённой «Скуадра адзурра» и сами не раз создавали опасность у ворот англичан. К тому же в матче второго тура Лиги наций с Венгрией их стараний оказалось достаточно даже для того, чтобы добыть победу со счётом 2:1. Наверняка сумеют навязать борьбу и в предстоящем противостоянии.



Тем не менее в их победу или хотя бы ничью верится с трудом. Три ничьих кряду для мощнейшей немецкой дружины, обладающей невероятным качеством, — нонсенс. Плюс со многими игроками нынешней сборной Германии Ханс-Дитер Флик знаком ещё по работе в «Баварии». Взаимопонимание наверняка сохранилось. Проверим П1 за коэффициент 1.81.



Матч состоится на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе. Поддержка болельщиков и домашние стены предвосхищают успех хозяев. Юные итальянцы наверняка вымотаны встречей с Англией. Мотивации им не занимать, но нестабильность и отсутствие опыта выступлений на международной арене может сыграть злую шутку.

Любопытно также и то, что сборная Германии играет вничью уже четыре встречи кряду, если учесть товарищеский спарринг со сборной Нидерландов в конце марта. Примечательно, что счёт в каждом случае одинаковый — 1:1. Главный тренер отметил регресс результата после встречи с Венгрией. Наверняка что-то предпримет.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Германия — Италия 14 июня 2022 года

Ханси Флик в первых трёх турах Лиги наций так и не сумел найти победную схему. Возможно, домашние стены помогут добыть необходимый результат в этот раз. В арсенале сборной Германии имеются отличные резервы, чего не скажешь об Италии, которая натаскивает молодой состав на будущее. Юных футболистов есть за что похвалить, но они пока совершают очень много ошибок. Доннарумма в том числе. Хозяева наверняка этим воспользуются и, думается, наконец-то одержат победу.



Ставка: победа Германии за коэффициент 1.81.

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