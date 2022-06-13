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Флик: с Италией будет непросто, но хочу, чтобы сборная Германии ушла в отпуск с победой

Флик: с Италией будет непросто, но хочу, чтобы сборная Германии ушла в отпуск с победой
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Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Италии.

«Мы ощущаем огромное давление из-за чемпионата мира, но я уверен, что мы станем лучше. Мы должны были вынести урок из матча с Венгрией, продолжаем подготовку.

У сборной Италии хорошая команда. Матч будет непростым, но я хочу, чтобы мои игроки выложились на 100% и отправились в отпуск с победой. Мы должны совершить качественный скачок. Может, даже два или три», — приводит слова Флика Sky Sport Italia.

Матч четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА Германия — Италия состоится завтра, 14 июня, на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия). Начало встречи — в 21:45 мск.

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