Лига наций УЕФА сезона-2022/2024: расписание матчей 14 июня
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Сегодня, 14 июня, состоятся матчи четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 в Лигах А, В, С и D.
Лига А (группы 3 и 4)
- Англия — Венгрия (Вулверхэмптон, 21:45 мск);
- Германия — Италия (Мёнхенгладбах, 21:45 мск — текстовая онлайн-трансляция);
- Нидерланды — Уэльс (Роттердам, 21:45 мск);
- Польша — Бельгия (Варшава, 21:45 мск);
Лига В (группы 1 и 3)
- Армения — Шотландия (Ереван, 19:00 мск — текстовая онлайн-трансляция);
- Украина — Ирландия (Лодзь, 21:45 мск — текстовая онлайн-трансляция);
- Босния и Герцеговина — Финляндия (Зеница, 21:45 мск);
- Румыния — Черногория (Бухарест, 21:45 мск);
Лига С (группа 1)
- Люксембург — Фарерские острова (Люксембург, 21:45 мск);
- Турция — Литва (Измир, 21:45 мск);
Лига D (группа 1)
- Молдавия — Андорра (Кишинёв, 19:00 мск);
- Лихтенштейн — Латвия (Вадуц, 21:45 мск).
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