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Лига наций УЕФА сезона-2022/2024: расписание матчей 14 июня

Лига наций УЕФА сезона-2022/2024: расписание матчей 14 июня
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Сегодня, 14 июня, состоятся матчи четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 в Лигах А, В, С и D.

Лига А (группы 3 и 4)

  • Англия — Венгрия (Вулверхэмптон, 21:45 мск);
  • Германия — Италия (Мёнхенгладбах, 21:45 мск — текстовая онлайн-трансляция);
  • Нидерланды — Уэльс (Роттердам, 21:45 мск);
  • Польша — Бельгия (Варшава, 21:45 мск);

Лига В (группы 1 и 3)

Лига С (группа 1)

  • Люксембург — Фарерские острова (Люксембург, 21:45 мск);
  • Турция — Литва (Измир, 21:45 мск);

Лига D (группа 1)

  • Молдавия — Андорра (Кишинёв, 19:00 мск);
  • Лихтенштейн — Латвия (Вадуц, 21:45 мск).
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024
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