Роналдиньо: единственный из тренеров, с кем хотел бы работать, это Зидан
Поделиться
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо заявил, что хотел бы играть под руководством экс-тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана.
«Единственный из тренеров, с которым я хотел бы поиграть и поработать, — это Зидан, которым я всегда восхищался как игроком и восхищаюсь как тренером.
Я думаю, что мне бы очень хотелось играть с ним, а также иметь его в качестве наставника», — приводит слова бразильца Joe
Карьера Роналдиньо длилась с 1998 по 2015 год. Среди достижений бразильца можно выделить победы на чемпионате мира 2002 года в Южной Корее и Японии, в Кубке Америки 1999 года в Парагвае и в Лиге чемпионов в 2006 году. В 2005-м бразилец получил награду «Золотой мяч».
Новость по темеСборная Франции проиграла Хорватии в матче Лиги наций УЕФА
Комментарии
- 14 июня 2022
-
05:04
-
04:55
-
04:41
-
04:24
-
04:22
-
04:01
-
03:48
-
03:39
-
03:16
-
03:05
-
03:02
-
02:46
-
02:43
-
02:26
-
02:05
-
02:02
-
01:40
-
01:31
-
01:17
-
00:52
-
00:51
-
00:41
-
00:40
-
00:28
- 13 июня 2022
-
23:59
-
23:59
-
23:56
-
23:50
-
23:41
-
23:39
-
23:35
-
23:34
-
23:10
-
23:10
-
23:07
Партнерский контент