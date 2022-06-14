Роналдиньо: единственный из тренеров, с кем хотел бы работать, это Зидан

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо заявил, что хотел бы играть под руководством экс-тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана.

«Единственный из тренеров, с которым я хотел бы поиграть и поработать, — это Зидан, которым я всегда восхищался как игроком и восхищаюсь как тренером.

Я думаю, что мне бы очень хотелось играть с ним, а также иметь его в качестве наставника», — приводит слова бразильца Joe

Карьера Роналдиньо длилась с 1998 по 2015 год. Среди достижений бразильца можно выделить победы на чемпионате мира 2002 года в Южной Корее и Японии, в Кубке Америки 1999 года в Парагвае и в Лиге чемпионов в 2006 году. В 2005-м бразилец получил награду «Золотой мяч».

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