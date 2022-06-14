Менеджер «ПСЖ» — о трансфере Месси: это была ослепительная операция

Генеральный менеджер «Пари Сен-Жермен» Жан Клод Блан высказал своё мнение о трансфере нападающего Лионеля Месси в парижский клуб.

«Это была очень приятная, ослепительная операция. В то время мы быстрее всех продвинулись в переговорах. Мы до сих пор продолжаем разрабатывать коммерческий проект вокруг прихода Лионеля. Думаем, как получить дополнительный доход от игрока, который является иконой мирового футбола и который интегрирует свой собственный бренд в глобальный бренд, над созданием которого мы сейчас работаем.

Я думаю, что мы достаточно хороши в части бизнеса и бренда. Мы также были очень эффективны во время работы по трансферу Месси», — приводит слова Блана RMC Sport.

Напомним, Месси перешёл в «ПСЖ» в августе 2021 года на правах свободного агента.

Первый гол Лионеля Месси за «Барселону». 1 мая 2005 год.