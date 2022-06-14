Менеджер «ПСЖ» — о Мбаппе: он искренен, когда говорит, что остался в клубе не из-за денег

Генеральный менеджер «Пари Сен-Жермен» Жан Клод Блан высказал своё мнение о причинах, по которым нападающий Киллиан Мбаппе остался в клубе.
«Я думаю, что он искренен, когда говорит о патриотических причинах продлить контракт с клубом. Победы во Франции, в Париже, имеют другой оттенок, чем в иных клубах. Лично я принимаю его слова за чистую монету.
Мне очень нравится Килиан. Я видел, как он рос и трансформировался последние пять лет, став лидером команды на поле и в раздевалке. Я очень рад, что он остался с нами. Восхищаюсь его карьерой и тем, как он ею управляет.
В ближайшие годы все будут говорить, что наша команда даёт много эмоций. Мы хотим следовать за Мбаппе и любить его. Нас ждут великие дела», — приводит слова Блана RMС Sport.
Дубль Мбаппе помог Франции разгромить ЮАР.
- 14 июня 2022
-
08:03
-
07:47
-
07:19
-
07:09
-
06:58
-
06:35
-
06:13
-
05:50
-
05:50
-
05:37
-
05:18
-
05:04
-
04:55
-
04:41
-
04:24
-
04:22
-
04:01
-
03:48
-
03:39
-
03:16
-
03:05
-
03:02
-
02:46
-
02:43
-
02:26
-
02:05
-
02:02
-
01:40
-
01:31
-
01:17
-
00:52
-
00:51
-
00:41
-
00:40
-
00:28