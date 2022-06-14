Менеджер «ПСЖ» — о Мбаппе: он искренен, когда говорит, что остался в клубе не из-за денег

Генеральный менеджер «Пари Сен-Жермен» Жан Клод Блан высказал своё мнение о причинах, по которым нападающий Киллиан Мбаппе остался в клубе.

«Я думаю, что он искренен, когда говорит о патриотических причинах продлить контракт с клубом. Победы во Франции, в Париже, имеют другой оттенок, чем в иных клубах. Лично я принимаю его слова за чистую монету.

Мне очень нравится Килиан. Я видел, как он рос и трансформировался последние пять лет, став лидером команды на поле и в раздевалке. Я очень рад, что он остался с нами. Восхищаюсь его карьерой и тем, как он ею управляет.

В ближайшие годы все будут говорить, что наша команда даёт много эмоций. Мы хотим следовать за Мбаппе и любить его. Нас ждут великие дела», — приводит слова Блана RMС Sport.

Дубль Мбаппе помог Франции разгромить ЮАР.