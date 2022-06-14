Видеообзор победы Дании над Австрией, выведший команду на 1-е место в группе с Францией

Вчера, 13 июня, на стадионе «Паркен» в Копенгагене сборная Дании в матче 4-го тура Лиги А группы 1 Лиги наций УЕФА встречалась со сборной Австрии. Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 2:0.

Видеообзор. Лига наций УЕФА, Лига А группа 1. Дания — Австрия:

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Счёт в матче на 21-й минуте с передачи Йоакима Мехле открыл Йонас Винд. На 37-й голевым пасом отметился сам Винд: гол на счету Андреаса Скова Ольсена.

Дания набрала девять очков и единолично возглавила свой квартет. Австрия располагается на третьей позиции с четырьмя очками. Хорватия располагается на второй строчке (7), Франция (2) — аутсайдер группы.