Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: «Ростов» намерен производить собственное пиво, но опасается жёлто-синего дизайна

Источник: «Ростов» намерен производить собственное пиво, но опасается жёлто-синего дизайна
Комментарии

Футбольный клуб «Ростов» хочет запустить производство собственного пива, но не может найти компромисс в дизайне продукции, опасаясь жёлто-синих клубных цветов, информирует телеграм-канал Baza.

Согласно сведениям источника, «Ростов» решил основательно подготовиться к возможному возвращению пива на российские футбольные стадионы. Клуб договорился с местной пивоварней о производстве собственного пива. Рецептура и название уже согласованы, но процесс запуска производства застопорился на выборе дизайна банки.

Часть сотрудников «Ростова» считает, что в нынешних реалиях выпускать продукцию в жёлто-синем дизайне, хоть это и клубные цвета, достаточно рискованно. В клубе не могут согласовать окончательный вариант дизайна банки, из-за этого запуск производства собственного пива отложен.

«Это вообще чудо». Как Карпин стал супергероем Ростова «Это вообще чудо». Как Карпин стал супергероем Ростова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022