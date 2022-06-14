Источник: «Ростов» намерен производить собственное пиво, но опасается жёлто-синего дизайна

Футбольный клуб «Ростов» хочет запустить производство собственного пива, но не может найти компромисс в дизайне продукции, опасаясь жёлто-синих клубных цветов, информирует телеграм-канал Baza.

Согласно сведениям источника, «Ростов» решил основательно подготовиться к возможному возвращению пива на российские футбольные стадионы. Клуб договорился с местной пивоварней о производстве собственного пива. Рецептура и название уже согласованы, но процесс запуска производства застопорился на выборе дизайна банки.

Часть сотрудников «Ростова» считает, что в нынешних реалиях выпускать продукцию в жёлто-синем дизайне, хоть это и клубные цвета, достаточно рискованно. В клубе не могут согласовать окончательный вариант дизайна банки, из-за этого запуск производства собственного пива отложен.