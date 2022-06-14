Источник: «Ростов» намерен производить собственное пиво, но опасается жёлто-синего дизайна

Футбольный клуб «Ростов» хочет запустить производство собственного пива, но не может найти компромисс в дизайне продукции, опасаясь жёлто-синих клубных цветов, информирует телеграм-канал Baza.
Согласно сведениям источника, «Ростов» решил основательно подготовиться к возможному возвращению пива на российские футбольные стадионы. Клуб договорился с местной пивоварней о производстве собственного пива. Рецептура и название уже согласованы, но процесс запуска производства застопорился на выборе дизайна банки.
Часть сотрудников «Ростова» считает, что в нынешних реалиях выпускать продукцию в жёлто-синем дизайне, хоть это и клубные цвета, достаточно рискованно. В клубе не могут согласовать окончательный вариант дизайна банки, из-за этого запуск производства собственного пива отложен.
- 14 июня 2022
-
12:53
-
12:50
-
12:43
-
12:41
-
12:39
-
12:34
-
12:34
-
12:31
-
12:31
-
12:29
-
12:26
-
12:26
-
12:25
-
12:22
-
12:18
-
12:15
-
12:11
-
12:08
-
12:06
-
12:04
-
11:49
-
11:41
-
11:37
-
11:30
-
11:24
-
11:19
-
11:09
-
11:03
-
10:56
-
10:37
-
10:34
-
10:30
-
10:29
-
10:23
-
10:07