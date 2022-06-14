«Урал» и «URALKIDS» вышли в финал фестиваля Championat.com!

Воспитанники академии ФК «Урал» и детской футбольной школы URALKIDS (Екатеринбург) 2012 г.р. завоевали путевки в финальный турнир 4-го Всероссийского детского фестиваля портала Championat.com по итогам отборочного этапа соревнований, которые состоялись в Екатеринбурге.
Отборочный турнир, организованный Федерацией футбола Екатеринбурга при поддержке Фонда «Пас в Будущее», проходил со 2 по 4 июня на стадионе «Локомотив». В нём, помимо обладателей путёвок, приняли участие две команды «Динамо» из Омска, «Старт» Первоуральск, а также екатеринбургские команды СШ «Урал», «Исеть» и ВИЗ.
В финальном матче «Урал» победил URALKIDS со счётом 5:1, а третье место разыграли команды омского «Динамо». Белые взяли верх над синими в серии пенальти (2:2, 3:2).
Лучшим бомбардиром соревнований стал Игнат Заруба («Урал»).
Лучшим бомбардиром соревнований стал Игнат Заруба («Урал»)
Фото: «Чемпионат»
Приз лучшему тренеру завоевал тренер омского «Динамо» Борис Песков.
Приз лучшему тренеру завоевал тренер омского «Динамо» Борис Песков
Фото: «Чемпионат»
Приз лучшему вратарю получил голкипер команды «Динамо»-белые Максим Никовский.
Приз лучшему вратарю получил голкипер «Динамо»-белые Максим Никовский
Фото: «Чемпионат»
Лучшим игроком турнира признан Дмитрий Часовников (URALKIDS).
Лучшим игроком турнира признан Дмитрий Часовников
Фото: «Чемпионат»
Поздравляем победителей и призёров!
Оба финалиста турнира получили путёвки в финал фестиваля «Чемпионата», который будет проходить с 26 по 30 сентября в Саранске, столице Республики Мордовия.
Отборочные турниры фестиваля также состоялись в Евпатории, Казани, Нижегородской области, Новороссийске и Самаре. Их победители сыграют в Саранске с командами, получившими специальные приглашения Оргкомитета. Решающие матчи фестиваля пройдут на основном поле стадиона «Мордовия Арена», принимавшей игры чемпионата мира.
Подробности отборочного турнира — по ссылке.
Информация об отборочных и финальном турнирах.
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