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«Урал» и «URALKIDS» вышли в финал фестиваля Championat.com!

«Урал» и «URALKIDS» вышли в финал фестиваля Championat.com!
«Урал» и «URALKIDS» вышли в финал фестиваля
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Воспитанники академии ФК «Урал» и детской футбольной школы URALKIDS (Екатеринбург) 2012 г.р. завоевали путевки в финальный турнир 4-го Всероссийского детского фестиваля портала Championat.com по итогам отборочного этапа соревнований, которые состоялись в Екатеринбурге.

Отборочный турнир, организованный Федерацией футбола Екатеринбурга при поддержке Фонда «Пас в Будущее», проходил со 2 по 4 июня на стадионе «Локомотив». В нём, помимо обладателей путёвок, приняли участие две команды «Динамо» из Омска, «Старт» Первоуральск, а также екатеринбургские команды СШ «Урал», «Исеть» и ВИЗ.

В финальном матче «Урал» победил URALKIDS со счётом 5:1, а третье место разыграли команды омского «Динамо». Белые взяли верх над синими в серии пенальти (2:2, 3:2).

Лучшим бомбардиром соревнований стал Игнат Заруба («Урал»).

Лучшим бомбардиром соревнований стал Игнат Заруба («Урал»)

Лучшим бомбардиром соревнований стал Игнат Заруба («Урал»)

Фото: «Чемпионат»

Приз лучшему тренеру завоевал тренер омского «Динамо» Борис Песков.

Приз лучшему тренеру завоевал тренер омского «Динамо» Борис Песков

Приз лучшему тренеру завоевал тренер омского «Динамо» Борис Песков

Фото: «Чемпионат»

Приз лучшему вратарю получил голкипер команды «Динамо»-белые Максим Никовский.

Приз лучшему вратарю получил голкипер «Динамо»-белые Максим Никовский

Приз лучшему вратарю получил голкипер «Динамо»-белые Максим Никовский

Фото: «Чемпионат»

Лучшим игроком турнира признан Дмитрий Часовников (URALKIDS).

Лучшим игроком турнира признан Дмитрий Часовников

Лучшим игроком турнира признан Дмитрий Часовников

Фото: «Чемпионат»

Поздравляем победителей и призёров!

Оба финалиста турнира получили путёвки в финал фестиваля «Чемпионата», который будет проходить с 26 по 30 сентября в Саранске, столице Республики Мордовия.

Отборочные турниры фестиваля также состоялись в Евпатории, Казани, Нижегородской области, Новороссийске и Самаре. Их победители сыграют в Саранске с командами, получившими специальные приглашения Оргкомитета. Решающие матчи фестиваля пройдут на основном поле стадиона «Мордовия Арена», принимавшей игры чемпионата мира.

Подробности отборочного турнира — по ссылке.

Информация об отборочных и финальном турнирах.

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