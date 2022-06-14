Каттани: можно сделать эксперимент — поставить всех игроков «Спартака-2» в главную команду

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о резервной команде московского клуба.

«Командам уровня «Спартака» может быть полезна вторая команда, но это не наша ситуация. «Краснодар»? Ситуация в клубах разная. Там практически нет иностранцев, вторая команда для них — большой ресурс. Они выше в таблице, но по уровню требований клубы абсолютно разные. Можно сделать эксперимент: поставить в главную команду всех футболистов «Спартака-2» и посмотреть, чем это закончится. Но требования в «Спартаке» на топ-уровне», — передаёт слова Каттани с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Ранее появлялась информация о том, что команду «Спартак-2» планируют закрыть. Резервная команда «Спартака» принимает участие в первенстве Футбольной национальной лиги.