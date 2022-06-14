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Стала известна зарплата, которую предлагает «Ювентус» Ди Марии

Стала известна зарплата, которую предлагает «Ювентус» Ди Марии
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Туринский «Ювентус» предложил контракт аргентинскому футболисту «ПСЖ» Анхелю Ди Марии по схеме «1+1» с зарплатой в € 7 млн за сезон. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, итальянский клуб предоставил 34-летнему полузащитнику крайний срок для принятия решения на этой неделе. Соглашение Ди Марии с «ПСЖ» истекает 30 июня.

В минувшем сезоне за «ПСЖ» Ди Мария принял участие в 31 матче, в которых забил пять мячей и отдал девять результативных передач. Анхель стал футболистом парижан в 2015 году. С тех пор в 294 матчах во всех турнирах он забил 93 гола и отдал 119 результативных передач. Ранее Ди Мария выступал в составе «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала», «Бенфики» и «Росарио Сентраль».

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