Перес — о Тчуамени: Орельен — один из лучших полузащитников мира, он осуществил свою мечту

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал переход в команду полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени.

«Сегодня в наш клуб переходит великолепный футболист, который воплотит в жизнь мечты болельщиков «Реала». Уже сейчас можно сказать, что Тчуамени — один из лучших полузащитников мира. Поздравляю, потому что ты осуществил свою мечту. В свои 22 у тебя была возможность выбора, и ты выбрал «Реал». Отныне ты будешь понимать, почему мадридский «Реал» — лучший клуб в мире.



Несмотря на молодость, Орельен является одним из основных игроков сборной Франции и был выбран лучшим молодым футболистом Лиги 1. Семья может гордится тобой, пришло время представлять ценности клуба. Фанаты «Реала» уже любят тебя и дадут всё взамен за твою ответственность. Добро пожаловать в наш дом, Орельен», — приводит слова Переса Mundo Deportivo.