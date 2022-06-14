Орельен Тчуамени прокомментировал свой переход в мадридский «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени дал первое интервью в качестве футболиста испанской команды.
«Спасибо президенту, моему агенту и моей семье. Я здесь, чтобы выиграть много титулов и бороться, чтобы выиграть много наград. Спасибо большое», — приводит слова Тчуамени Mundo Deportivo.
Тчуамени является воспитанником «Бордо», который в 2020 году продал футболиста сборной Франции в «Монако» за € 18 млн. Нынешняя рыночная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн. В минувшем сезоне футболист провёл 50 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. С 2021 года Тчуамени вызывается в национальную команду Франции. О переходе Тчуамени в «Реал» было сообщено 10 июня.
Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Бетис». Испанская Примера — 2021/2022. 38-й тур:
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