Мадридский «Реал» установил ценник на Менди, которым интересуются «Челси» и «МЮ»

Мадридский «Реал» готов продать защитника Ферлана Менди команде, которая предложит за французского футболиста € 50 млн. Об этом сообщает Defensa Central.

27-летний Менди перешёл в «Реал» из «Лиона» в 2019 году. С тех пор французский защитник в 105 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал девять результативных передач. Соглашение между Ферланом и «сливочными» рассчитано до 2025 года.



Ранее сообщалось об интересе к Менди со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед» и о том, что французский футболист может покинуть «Реал» после перехода в испанскую команду Антонио Рюдигера.

Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Бетис». Испанская Примера – 2021/2022. 38-й тур:

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