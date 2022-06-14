«Барселона» отклонила предложение «МЮ» подписать Френки де Йонга за € 70 млн

«Барселона» отклонила предложение «Манчестер Юнайтед» о подписании игрока каталонского клуба Френки де Йонга за € 70 млн. Об этом сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, английский клуб предложил за нидерландского полузащитника € 60 млн + бонусы в размере € 10 млн. Отмечается, что испанская сторона готова рассматривать только те предложения, которые превышают € 85 млн.
В сообщении также отмечается, что «Барселона» не будет препятствовать уходу нидерландского игрока из-за проблем каталонского клуба с финансами. Однако подчёркивается, что де Йонг покинет «Барселону» только в случае достойной компенсации.
В минувшем сезоне 25-летний Френки де Йонг провёл за «Барселону» 46 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.
- 14 июня 2022
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