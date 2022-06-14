Источник: «Динамо» интересовалось вратарём «Химок» Лантратовым

Московское «Динамо» интересовалось возможностью трансфера голкипера «Химок» Ильи Лантратова, информирует «РБ Спорт».
Согласно сведениям источника, представители бело-голубых связывались с руководством «Химок» по поводу Лантратова, однако до конкретных переговоров дело не дошло. В услугах 26-летнего вратаря также был заинтересован «Зенит», однако, когда сделка была уже согласована, клуб из Санкт-Петербурга отказался от кандидатуры Ильи.
Отмечается, что Лантратов начнёт летние сборы в составе «Химок» и вряд ли покинет подмосковный клуб в это трансферное окно.
В минувшем сезоне 26-летний Лантратов принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 48 голов и 11 раз сыграл «на ноль». Соглашение между Лантратовым и подмосковной командой истекает в 2025 году.
- 14 июня 2022
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