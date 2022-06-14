Агент Бийола: хотим попросить у ЦСКА отпуск до июля

Футбольный агент Роберт Чибеж рассказал о планах полузащитника ЦСКА Яки Бийола.

«Яка только вчера покинул расположение сборной. У него не было ни единого выходного после завершения чемпионата России. Бийол чувствует себя очень усталым. Думаю, попросим отпуск где-то до 1 июля. Но сперва всё нужно обсудить с ЦСКА. Я надеюсь, что клуб даст ему отдохнуть, Яке действительно нужны выходные. Сегодня он приехал к своей семье, к концу недели поедет на море», — цитирует агента «РБ Спорт».

Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года, когда перешёл из словенского «Рудара» за € 400 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.