Агент Бийола: хотим попросить у ЦСКА отпуск до июля
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Футбольный агент Роберт Чибеж рассказал о планах полузащитника ЦСКА Яки Бийола.
«Яка только вчера покинул расположение сборной. У него не было ни единого выходного после завершения чемпионата России. Бийол чувствует себя очень усталым. Думаю, попросим отпуск где-то до 1 июля. Но сперва всё нужно обсудить с ЦСКА. Я надеюсь, что клуб даст ему отдохнуть, Яке действительно нужны выходные. Сегодня он приехал к своей семье, к концу недели поедет на море», — цитирует агента «РБ Спорт».
Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года, когда перешёл из словенского «Рудара» за € 400 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.
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