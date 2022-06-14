Шотландия разгромила Армению в Лиге наций. Оганесян получил две жёлтые карточки за минуту

Сегодня, 14 июня, состоялся матч четвёртого тура Лиги наций в рамках группы B1 между Арменией и Шотландией. Сильнее оказалась национальная команда шотландцев, финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 4:1.
Спустя шесть минут после стартового свистка Ваган Бичахчян после паса Тиграна Барсегяна открыл счёт в матче. На 14-й минуте Стюарт Армстронг восстановил равенство на табло. В конце первого тайма Армстронг вывел свою команду вперёд. Во втором тайме Джон Макгинн укрепил преимущество подопечных Стива Кларка, а затем Че Адамс довёл счёт до разгромного.
На 44-й минуте Арман Оганесян получил две жёлтые карточки и был удалён с поля.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Арменией и Шотландией выступают сборные Украины и Ирландии, которые также сыграют сегодня. Национальная команда Украины лидирует в квартете.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.
- 14 июня 2022
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