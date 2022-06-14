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Босния и Герцеговина одолела Финляндию со счётом 3:2

Босния и Герцеговина одолела Финляндию со счётом 3:2
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Сегодня, 14 июня, проходил матч четвёртого тура Лиги наций в рамках группы B3 между Боснией и Герцеговиной и Финляндией. Сильнее оказалась балканская команда, финальный свисток арбитра зафиксировал её победу со счётом 3:2.

В составе боснийцев Эдин Джеко оформил дубль, а Миралем Пьянич на пятой минуте реализовал пенальти. В составе Суоми результативные действия на свой счёт записали Теэму Пукки и Беньямин Кялльман.

В одной группе с Боснией и Герцеговиной и Финляндией выступают сборные Румынии и Черногории, которые тоже сыграли сегодня. Подопечные Ивайло Петева лидируют в квартете.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 3. 4-й тур
14 июня 2022, вторник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
3 : 2
Финляндия
1:0 Пьянич – 5' (пен)   1:1 Пукки – 10'   1:2 Кялльман – 18'   2:2 Джеко – 29'   3:2 Джеко – 58'
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