Босния и Герцеговина одолела Финляндию со счётом 3:2

Сегодня, 14 июня, проходил матч четвёртого тура Лиги наций в рамках группы B3 между Боснией и Герцеговиной и Финляндией. Сильнее оказалась балканская команда, финальный свисток арбитра зафиксировал её победу со счётом 3:2.



В составе боснийцев Эдин Джеко оформил дубль, а Миралем Пьянич на пятой минуте реализовал пенальти. В составе Суоми результативные действия на свой счёт записали Теэму Пукки и Беньямин Кялльман.



В одной группе с Боснией и Герцеговиной и Финляндией выступают сборные Румынии и Черногории, которые тоже сыграли сегодня. Подопечные Ивайло Петева лидируют в квартете.



Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.