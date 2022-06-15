«Нужно забыть этот вечер». Кейн — о разгромном поражении Англии в матче с Венгрией

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал поражение в матче группового этапа Лиги наций УЕФА с Венгрией (0:4).
«Неутешительный вечер. В первом тайме мы создали достаточно моментов, чтобы забить, но в этой Лиге наций у нас проблемы с завершением атак. Второй тайм после 0:2 сложился совсем плохо. Сейчас не время паниковать, мы должны вернуться более сильными в сентябре.
Это наше самое крупное поражение за долгое время. Защита была основой нашего успеха. Нужно забыть этот вечер, смириться с результатом и двигаться дальше. Нужно готовиться к чемпионату мира и извлекать уроки из таких игр. Давайте не будем забывать, какой путь мы преодолели. У нас был первый финал крупного турнира за 60 лет. Мы проведём успешный чемпионат мира», — приводит слова Кейна BBC со ссылкой на Channel 4.
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