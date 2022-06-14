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Сборная Англии потерпела разгромное поражение в матче Лиги наций с Венгрией

Сборная Англии потерпела разгромное поражение в матче Лиги наций с Венгрией
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В матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Англии принимала национальную команду Венгрии. Встреча прошла на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия) и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

На 16-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Венгрии Роланд Шаллаи. Результативную передачу отдал венгерский защитник Адам Ланг. На 70-й минуте Шаллаи оформил дубль. На 80-й минуте третий гол забил венгерский защитник Жолт Надь. Через девять минут хавбек сборной Венгрии Даниэль Газдаг установил итоговый счёт. Отметим, что на 82-й минуте англичане остались в меньшинстве: Джон Стоунз был удалён с поля, получив вторую жёлтую карточку.

Сборная Венгрии набрала 7 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице группы 3 Лиги А. Англия (2) находится на последнем, четвёртом месте. Второе место в турнирной таблице группы 3 занимает национальная команда Германии (6). На третьем месте — Италия (5).

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 3. 4-й тур
14 июня 2022, вторник. 21:45 МСК
Англия
Окончен
0 : 4
Венгрия
0:1 Шаллаи – 16'   0:2 Шаллаи – 70'   0:3 Надь – 80'   0:4 Газдаг – 89'
Удаления: Стоунз – 82' / нет
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