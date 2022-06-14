Сборная Англии потерпела разгромное поражение в матче Лиги наций с Венгрией

В матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Англии принимала национальную команду Венгрии. Встреча прошла на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия) и завершилась победой гостей со счётом 4:0.



На 16-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Венгрии Роланд Шаллаи. Результативную передачу отдал венгерский защитник Адам Ланг. На 70-й минуте Шаллаи оформил дубль. На 80-й минуте третий гол забил венгерский защитник Жолт Надь. Через девять минут хавбек сборной Венгрии Даниэль Газдаг установил итоговый счёт. Отметим, что на 82-й минуте англичане остались в меньшинстве: Джон Стоунз был удалён с поля, получив вторую жёлтую карточку.



Сборная Венгрии набрала 7 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице группы 3 Лиги А. Англия (2) находится на последнем, четвёртом месте. Второе место в турнирной таблице группы 3 занимает национальная команда Германии (6). На третьем месте — Италия (5).