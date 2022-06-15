Роберто Манчини высказался о поражении сборной Италии в матче Лиги наций с Германией

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал поражение в матче группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Германии (2:5).



«Печально так завершать июньскую часть Лиги наций, но Германия хороша, и мы это знали. Мы дали им слишком много пространства в первом тайме. Было и хорошее, несмотря на результат, но, в любом случае, это печально.



Были ошибки, потому что мы не действовали в защите как единое целое. Кое-что не сработало, мы пытались восстановиться и пошли на риск. Будут и хорошие моменты, и плохие. Посмотрим, что будет в сентябре. У нас было много молодых игроков, мы создали четыре или пять острых моментов, но Германия выступила лучше», — приводит слова Манчини Sky Sport Italia.

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