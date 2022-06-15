Тимо Вернер объяснил, благодаря чему сборная Германии разгромила Италию в Лиге наций

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер высказался о разгромной победе в матче четвёртого тура Лиги наций с национальной командой Италии со счётом 5:2.

«Мы хотели сразу начать диктовать свои условия сопернику и нарушить его план на игру, что и удалось сделать. Впервые за четыре матча мы владели ощутимым преимуществом, удачно прессинговали и показали, на что действительно способны», — приводит слова Вернера официальный сайт УЕФА.

После четырёх туров сборная Италии занимает третье место в турнирной таблице Лиги А группы 3, записав в свой актив 5 очко. Сборная Германии, в свою очередь, находится на втором месте, набрав 6 очков.

В следующем матче сборная Германии сыграет с Венгрией, а Италия встретится с Англией. Оба матча пройдут 23 сентября.