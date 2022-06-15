Де Лигт – о победе над Уэльсом: это что-то невероятное

Защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт прокомментировал победу своей команды в матче Лиги наций со сборной Уэльса.
«Невероятно. В предыдущем матче с Польшей мы упустили возможность забить победный мяч, а теперь сделали это на последних секундах. Это что-то невероятное», — приводит слова Де Лигта официальный сайт УЕФА.
Вчера, 14 июня, проходил матч четвёртого тура Лиги наций в рамках группы A4 между Нидерландами и Уэльсом. Сильнее оказались подопечные Луи ван Гала — финальный свисток арбитра зафиксировал их победу со счётом 3:2.
На 17-й минуте Ноа Ланг после передачи Винсента Янссена открыл счёт в противостоянии. Спустя шесть минут Коди Гакпо укрепил преимущество голландцев. На 26-й минуте Бреннан Джонсон сократил отставание своей команды — Гарри Уилсон выступил в роли ассистента. На 90+2-й минуте Гарет Бэйл реализовал пенальти, однако после этого Мемфис Депай успел поразить сетку ворот соперника и принёс своей команде победу.
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