В «Бордо» выступили с заявлением по поводу решения о переводе команды в третий дивизион

На официальном сайте «Бордо» опубликовали заявление по поводу решения национального директора по управлению понизить команду до третьего дивизиона из-за финансовых проблем.



«Это жестокое решение после почти двухчасового слушания, которое лишает клуб возможности продолжать реализацию стратегии по урегулированию своего финансового положения и написанию новой страницы в истории «Бордо».



Наш клуб предоставил гарантию на привлечение средств в размере € 10 млн, а также предложения о продаже нескольких игроков, чья совокупная стоимость превышает сумму, установленную комиссией», — отреагировали в клубе.



По итогам сезона-2021/2022 «Бордо» занял последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Франции и вылетел во второй дивизион. Чемпионом страны стал «Пари Сен-Жермен».

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