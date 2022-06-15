Давид Оспина может перейти в «Атлетико»

Колумбийский голкипер «Наполи» Давид Оспина может перейти в мадридский «Атлетико», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, колумбиец интересен испанскому гранду. В итальянском же клубе он не останется, так как в «Наполи» приняли решение сделать ставку на более молодого вратаря Алекса Мерета, которому предложат новый контракт.
Оспина выступает за «Наполи» с 2018 года. В 103 матчах за итальянскую команду он пропустил 96 голов и 39 раз сыграл «на ноль».
Ранее Оспина также играл за лондонский «Арсенал», французскую «Ниццу» и колумбийский «Атлетико Насьональ». Вместе с английской командой вратарь выиграл два Кубка Англии и один Суперкубок страны. В составе «Наполи» Оспина выиграл Кубок Италии, а в составе «Насьоналя» — два чемпионства Колумбии.
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