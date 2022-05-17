«Реал» планирует подписать экс-вратаря «Арсенала» в качестве сменщика для Куртуа

Вратарь итальянского «Наполи» Давид Оспина, чей контракт с командой истекает в конце сезона, может продолжить карьеру в мадридском «Реале». Об этом сообщает Marca.
По сведениям источника, «сливочные» рассматривают 33-летнего колумбийского вратаря в качестве сменщика для Тибо Куртуа.
Оспина выступает за «Наполи» с 2018 года. В 103 матчах за итальянскую команду он пропустил 96 голов и 39 раз сыграл «на ноль».
Ранее Оспина также играл за лондонский «Арсенал», французскую «Ниццу» и колумбийский «Атлетико Насьональ». Вместе с английской командой вратарь выиграл два Кубка Англии и один Суперкубок страны. В составе «Наполи» Оспина выиграл Кубок Италии, а в составе «Насьоналя» — два чемпионства Колумбии.
Видео. «Реал» не смог обыграть «Кадис» в матче 37-го тура Примеры:
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