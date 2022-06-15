Дибала согласовал все условия контракта с «Интером»

Аргентинский полузащитник Пауло Дибала согласовал все условия контракта с миланским «Интером», сообщает TyC Sports.



По информации источника, соглашение между сторонами будет рассчитано на четыре года, а получать аргентинец будет около € 6 млн в год без учёта бонусов. С бонусами сумма может вырасти до € 8 млн в год. Полузащитника ожидает медосмотр и подпись в контракте.



В ближайшее время Дибала покинет «Ювентус» и станет свободным агентом.



Напомним, Дибала выступал за «Ювентус» с 2015 года. В сезоне-2021/2022 28-летний аргентинский футболист принял участие в 29 матчах чемпионата Италии, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Также на его счету три гола в пяти матчах в Лиге чемпионов.