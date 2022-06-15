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ЦСКА намекнул на назначение Федотова на пост главного тренера клуба

ЦСКА намекнул на назначение Федотова на пост главного тренера клуба
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ЦСКА видеороликом в социальных сетях намекнул на назначение Владимира Федотова на пост главного тренера клуба. В нём указано, что новый наставник клуба находится на расстоянии 1622 км. Это расстояние от Москвы до Сочи.

Напомним, Федотов возглавлял «Сочи» с 2020 года. Под руководством специалиста сочинский клуб занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». Ранее Федотов работал в «Урале», новокузнецком «Металлурге-Кузбасс», «Синаре», «Оренбурге» и московском «Арарате».

Ранее Алексей Березуцкий и ЦСКА приняли совместное решение о прекращении сотрудничества. Также тренерский штаб покинули его помощники Василий Березуцкий и Григорий Бабаян.

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