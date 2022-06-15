Два гола с пенальти — в видеообзоре матча Молдавия — Андорра в Лиге наций

Вчера, 14 июня, состоялся матч четвёртого тура Лиги наций в рамках группы D1 между Молдавией и Андоррой. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу сборной Молдавии со счётом 2:1.
Сборная Молдавии переиграла сборную Андорры в матче Лиги наций:
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На 26-й минуте игрок сборной Молдавии Михаил Каймаков открыл счёт в матче, реализовав пенальти. В добавленное к первому тайму время Марсио Виейра восстановил равенство на табло. В начале второго тайма Йон Николэеску реализовал пенальти и установил окончательный счёт матча.
В одной группе с Молдавией и Андоррой выступают сборные Латвии и Лихтенштейна. Национальная команда Латвии лидирует в квартете, набрав 12 очков. Сборная Молдавии располагается на втором месте с семью очками. Национальная команда Андорры занимает третье место, имея в активе четыре очка. Сборная Лихтенштейна располагается на последнем, четвёртом месте, не заработав ни одного очка.
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