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Владимир Федотов стал главным тренером ЦСКА

Владимир Федотов стал главным тренером ЦСКА
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Российский специалист Владимир Федотов, который в прошлом году работал в «Сочи», стал главным тренером московского ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что тренеры «Сочи» Олег Фоменко, Радик Ямлиханов и Мурат Искаков перейдут в ЦСКА вместе с Владимиром Федотовым.

Напомним, Федотов возглавлял «Сочи» с 2020 года. Под руководством специалиста сочинский клуб занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». Ранее Федотов работал в «Урале», новокузнецком «Металлурге-Кузбасс», «Синаре», «Оренбурге» и московском «Арарате».

Пост главного тренера ЦСКА занимал Алексей Березуцкий. Ранее сообщалось о скором уходе специалиста из московского клуба.

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