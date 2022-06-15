Чем новый тренер ЦСКА Владимир Федотов лучше Алексея Березуцкого?

Сегодня, 15 июня, московский ЦСКА объявил об уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера команды и назначении Владимира Федотова.



«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: чем новый тренер ЦСКА Владимир Федотов лучше Алексея Березуцкого?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Напомним, Федотов возглавлял «Сочи» с 2020 года. Под руководством специалиста сочинский клуб занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». Ранее Федотов работал в «Урале», новокузнецком «Металлурге-Кузбасс», «Синаре», «Оренбурге» и московском «Арарате».

Березуцкий занимал пост главного тренера московского ЦСКА с 2021 года.