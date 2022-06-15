Победный гол Батшуайи — в видеообзоре матча Польша — Бельгия в Лиге наций

Вчера, 14 июня, состоялся матч четвёртого тура Лиги наций в рамках группы A4 между Польшей и Бельгией. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу сборной Бельгии со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 16-й минуте забил Миши Батшуайи после передачи Юри Тилеманса.
Сборная Бельгии переиграла сборную Польши в матче Лиги наций:
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В одной группе с Польшей и Бельгией выступают сборные Нидерландов и Уэльса. Сборная Нидерландов занимает первое место в группе, набрав 10 очков. Сборная Бельгии располагается на втором месте с семью очками. Национальная команда Польши занимает третье место, набрав четыре очка. Сборная Уэльса занимает последнее, четвёртое место с одним баллом в активе.
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