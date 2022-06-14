Бельгия благодаря голу Батшуайи обыграла Польшу

Сегодня, 14 июня, проходил матч четвёртого тура Лиги наций в рамках группы A4 между Польшей и Бельгией. Сильнее оказались подопечные Роберто Мартинеса, финальный свисток арбитра зафиксировал их минимальную победу со счётом 1:0.



Единственный гол в матче на 16-й минуте забил Миши Батшуайи после передачи Юри Тилеманса. В одной группе с Польшей и Бельгией выступают сборные Нидерландов и Уэльса, которые тоже сыграли сегодня. Голландцы лидируют в этом квартете.



Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.