Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бельгия благодаря голу Батшуайи обыграла Польшу

Бельгия благодаря голу Батшуайи обыграла Польшу
Комментарии

Сегодня, 14 июня, проходил матч четвёртого тура Лиги наций в рамках группы A4 между Польшей и Бельгией. Сильнее оказались подопечные Роберто Мартинеса, финальный свисток арбитра зафиксировал их минимальную победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 16-й минуте забил Миши Батшуайи после передачи Юри Тилеманса. В одной группе с Польшей и Бельгией выступают сборные Нидерландов и Уэльса, которые тоже сыграли сегодня. Голландцы лидируют в этом квартете.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 4. 4-й тур
14 июня 2022, вторник. 21:45 МСК
Польша
Окончен
0 : 1
Бельгия
0:1 Батшуайи – 16'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022