Гончаренко: сожалею, что Березуцкие ушли из ЦСКА. Желаю, чтобы выросли в хороших тренеров

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об уходе Алексея и Василия Березуцких из московского клуба.



«Сожалею, что братья ушли. Знаю хорошо Алексея и Василия. Это порядочные и профессиональные люди. Они знают, что делают. Мне хотелось, чтобы они и следующий сезон отработали.



Но в футболе бывает такое, когда ты хорошо работаешь, тебя убирают, а когда плохо — остаёшься. Желаю, чтобы они выросли в хороших тренеров. Причём больше по отдельности, чем вместе. Потому что они оба сильные личности, им друг с другом непросто. Поэтому я и позвал Василия в «Краснодар», чтобы им по отдельности было легче», — сказал Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее ЦСКА объявил об уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера. Также тренерский штаб покинули его помощники Василий Березуцкий и Григорий Бабаян.