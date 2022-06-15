Жоаозиньо — об уходе Федотова из «Сочи» в ЦСКА: для нас это новый вызов

Бразильский полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал уход главного тренера Владимира Федотова в московский ЦСКА.

«Жизнь на этом не заканчивается, мы смотрим только вперёд. Для нас это новый вызов. За время работы с Федотовым запомнилось всё! Всё было хорошо эти два года», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Федотов возглавлял «Сочи» с 2020 года. Под руководством специалиста сочинский клуб занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». Ранее Федотов работал в «Урале», новокузнецком «Металлурге-Кузбасс», «Синаре», «Оренбурге» и московском «Арарате».