Жоаозиньо — об уходе Федотова из «Сочи» в ЦСКА: для нас это новый вызов
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Бразильский полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал уход главного тренера Владимира Федотова в московский ЦСКА.
«Жизнь на этом не заканчивается, мы смотрим только вперёд. Для нас это новый вызов. За время работы с Федотовым запомнилось всё! Всё было хорошо эти два года», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, Федотов возглавлял «Сочи» с 2020 года. Под руководством специалиста сочинский клуб занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». Ранее Федотов работал в «Урале», новокузнецком «Металлурге-Кузбасс», «Синаре», «Оренбурге» и московском «Арарате».
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