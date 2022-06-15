Денисов: то, что Геркус сделал с «Локомотивом», — фантастика. По футболу — он топ

Бывший полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов поделился мнением о работе бывшего президента московского клуба Ильи Геркуса.
«Последний разговор с Геркусом? После его увольнения. Я считаю, что он топ-менеджер. Для российского футбола – это топ. То, что он сделал с «Локомотивом» за полтора-два года, – это фантастика. Почему он до сих пор не работает? Не знаю. Потому что – это наш российский футбол. Понимаете, человек приходит, берёт «Локомотив», когда команда 14 лет не выигрывает первенство. Одного с пляжа, меня с первой лиги, собирает команду, и мы выигрываем Кубок, потом чемпионат. И человека снимают. Вы чего, больные? Кикнадзе приходит ко мне и говорит на 300 тыс. уменьшить зарплату. Тебе надо – ты и уменьшай. Я разворачиваюсь и ухожу. А через год воруют € 30 млн. О чём здесь можно говорить?
Поддержка Геркусом СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ)? Это его мнение, в душу ему не залезешь. Я против этого. По футболу – он топ. По этому высказыванию я против», — сказал Денисов на YouTube-канале Nobel.
- 15 июня 2022
-
13:22
-
13:10
-
13:07
-
13:02
-
13:01
-
12:57
-
12:57
-
12:56
-
12:51
-
12:48
-
12:48
-
12:44
-
12:44
-
12:40
-
12:39
-
12:37
-
12:32
-
12:29
-
12:22
-
12:20
-
12:16
-
12:00
-
11:55
-
11:53
-
11:47
-
11:40
-
11:35
-
11:34
-
11:34
-
11:27
-
11:14
-
11:03
-
11:02
-
10:57
-
10:56