Денисов: то, что Геркус сделал с «Локомотивом», — фантастика. По футболу — он топ

Бывший полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов поделился мнением о работе бывшего президента московского клуба Ильи Геркуса.



«Последний разговор с Геркусом? После его увольнения. Я считаю, что он топ-менеджер. Для российского футбола – это топ. То, что он сделал с «Локомотивом» за полтора-два года, – это фантастика. Почему он до сих пор не работает? Не знаю. Потому что – это наш российский футбол. Понимаете, человек приходит, берёт «Локомотив», когда команда 14 лет не выигрывает первенство. Одного с пляжа, меня с первой лиги, собирает команду, и мы выигрываем Кубок, потом чемпионат. И человека снимают. Вы чего, больные? Кикнадзе приходит ко мне и говорит на 300 тыс. уменьшить зарплату. Тебе надо – ты и уменьшай. Я разворачиваюсь и ухожу. А через год воруют € 30 млн. О чём здесь можно говорить?



Поддержка Геркусом СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ)? Это его мнение, в душу ему не залезешь. Я против этого. По футболу – он топ. По этому высказыванию я против», — сказал Денисов на YouTube-канале Nobel.

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