Женский «Локомотив» выпустил проморолик к Суперкубку в стиле супергеройского комикса

Женская команда «Локомотива» выпустила проморолик к матчу за Суперкубок России с женской командой ЦСКА. Проморолик выполнен в стиле супергеройского комикса. Видео опубликовано в официальном YouTube-канале «Локомотива».
В видео есть отсылки к Человеку-пауку, доктору Стрэнджу, а также Флэшу. «Локомотив» в конце ролика называет свою команду и игроков «Супергероями и Суперлоко».
Матч за Суперкубок России между женской командой «Локомотива» и женской командой ЦСКА состоится 18 июня в Москве на стадионе «Спортгородок Лужники». Стартовый свисток арбитра матча прозвучит в 14:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Анастасией Пустовойтовой.
В текущем сезоне женской Суперлиги «Локомотив» располагается на третьем месте в турнирной таблице, а ЦСКА занимает вторую позицию.
- 15 июня 2022
-
14:49
-
14:49
-
14:46
-
14:39
-
14:37
-
14:29
-
14:14
-
14:09
-
14:06
-
14:01
-
13:44
-
13:44
-
13:37
-
13:29
-
13:26
-
13:22
-
13:10
-
13:07
-
13:02
-
13:01
-
12:57
-
12:57
-
12:56
-
12:51
-
12:48
-
12:48
-
12:44
-
12:44
-
12:40
-
12:39
-
12:37
-
12:32
-
12:29
-
12:22
-
12:20