Женский «Локомотив» выпустил проморолик к Суперкубку в стиле супергеройского комикса

Женская команда «Локомотива» выпустила проморолик к матчу за Суперкубок России с женской командой ЦСКА. Проморолик выполнен в стиле супергеройского комикса. Видео опубликовано в официальном YouTube-канале «Локомотива».

В видео есть отсылки к Человеку-пауку, доктору Стрэнджу, а также Флэшу. «Локомотив» в конце ролика называет свою команду и игроков «Супергероями и Суперлоко».

Матч за Суперкубок России между женской командой «Локомотива» и женской командой ЦСКА состоится 18 июня в Москве на стадионе «Спортгородок Лужники». Стартовый свисток арбитра матча прозвучит в 14:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Анастасией Пустовойтовой.

В текущем сезоне женской Суперлиги «Локомотив» располагается на третьем месте в турнирной таблице, а ЦСКА занимает вторую позицию.