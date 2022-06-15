Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Прокуратура запросила 18 месяцев лишения свободы условно для Блаттера и Платини

Прокуратура запросила 18 месяцев лишения свободы условно для Блаттера и Платини
Комментарии

Швейцарская прокуратура запросила 18 месяцев лишения свободы условно для бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и экс-главы УЕФА Мишеля Платини по делу о мошенничестве, сообщает AFP.

Напомним, Блаттер и Платини обвиняются в мошенничестве. Суд намерен рассмотреть эпизод с платежом в размере 2 млн швейцарских франков, организованным Блаттером для Платини в 2011 году. Генеральная прокуратура считает, что платёж был произведён без законных оснований и нанёс ущерб активам ФИФА. Блаттер и Платини утверждали, что платёж был согласован устно в качестве оплаты работы Платини в роли консультанта с 1998 по 2002 год.

Суд города Беллинцона вынесет приговор 8 июля. Ранее сообщалось, что максимальное наказание, которое грозит бывшим главам ФИФА и УЕФА, — пять лет тюремного заключения.

Новость по теме
86-летнему Блаттеру стало плохо во время дачи показаний в суде по делу о мошенничестве
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022