Прокуратура запросила 18 месяцев лишения свободы условно для Блаттера и Платини

Швейцарская прокуратура запросила 18 месяцев лишения свободы условно для бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и экс-главы УЕФА Мишеля Платини по делу о мошенничестве, сообщает AFP.



Напомним, Блаттер и Платини обвиняются в мошенничестве. Суд намерен рассмотреть эпизод с платежом в размере 2 млн швейцарских франков, организованным Блаттером для Платини в 2011 году. Генеральная прокуратура считает, что платёж был произведён без законных оснований и нанёс ущерб активам ФИФА. Блаттер и Платини утверждали, что платёж был согласован устно в качестве оплаты работы Платини в роли консультанта с 1998 по 2002 год.



Суд города Беллинцона вынесет приговор 8 июля. Ранее сообщалось, что максимальное наказание, которое грозит бывшим главам ФИФА и УЕФА, — пять лет тюремного заключения.

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